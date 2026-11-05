Россия будет обсуждать с Сербией газовый контракт после формирования ее кабмина

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Тема продления газового контракта с Сербией будет обсуждаться с Белградом после получения официальных запросов и окончательного формирования кабинета министров, заявила в четверг официально представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направления ими соответствующих официальных запросов", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Она продолжила: "Ну а контакты по неправительственной линии, собственно говоря, и не прерывались, и всегда готовы их поддерживать во взаимоуважительном ключе".