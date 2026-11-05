В МИД допустили рассмотрение вопроса о членстве Армении в ОДКБ на саммите 11 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о членстве Армении в Организации Договора о коллективной безопасности может быть рассмотрен на саммите ОДКБ в Москве, Ереван может вернуться к участию в объединении, но удерживать его никто не будет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Думаю, сейчас нет смысла предвосхищать содержание дискуссии на московском саммите организации. Не исключаю, что этот вопрос будет там предметно рассмотрен", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"В любом случае у Еревана остается возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ, но и, собственно, насильно никто партнеров в организации удерживать не намерен", - указала представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "Армения вправе задействовать предусмотренные уставом процедуры и выйти из объединения, урегулировав соответствующим образом имеющиеся обязательства".

Представитель МИД РФ отметила, что "перспективы иной архитектуры безопасности на Южном Кавказе не просматривается".

"Страны, западные блоки, которые всячески пытаются влезть в регион со своими стандартами военного строительства и управления, обеспечить его стабильность просто не смогут, да и не собираются. В том числе из-за очевидных географических причин. Да и политические цели и задачи у них совершенно противоположные", - добавила Захарова.

Саммит ОДКБ пройдет в Москве 11 ноября.