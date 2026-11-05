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РФ в своих планах будет учитывать сближение Франции и Финляндии в ядерной сфере

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Москва будет учитывать в своем военном планировании линию Финляндии на ядерное сотрудничество с Францией, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Хотели бы вновь подчеркнуть, что рассматриваем решение Финляндии поучаствовать во французской авантюре как пример безответственной и безрассудной политики нынешних финляндских властей, которая, на наш взгляд, наносит вред интересам обеспечения национальной безопасности этой страны, региону ничего хорошего тоже не несет", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула , что Хельсинки "стремительно милитаризируется, всемерно наращивает свой военный потенциал вплоть до создания предпосылок для размещения чужого оружия массового уничтожения на своей собственной территории".

"Разумеется, подобная агрессивная враждебная линия не может не вызывать у нас озабоченность. Будем учитывать создаваемые тем самым риски, в том числе в рамках своего военно-политического планирования. Продолжим тщательно отслеживать любые недружественные действия, в том числе в рамках указанной упомянутой вами французской инициативы, и в зависимости от конкретных реализуемых мер будем соответствующим образом и реагировать", - подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что 27 октября в Париже состоялось первое заседание франко-финляндской группы ядерного планирования, на которой, по имеющейся информации, стороны обсудили меры по укреплению стратегического сближения.

Захарова отметила, что "модальности профильного сотрудничества или какие-либо конкретные шаги по его будущей реализации публично не раскрывались".

"Учитывая весьма чувствительный характер этой темы, она вряд ли станет достоянием общественности, хотя действительно тема, как вот мы сегодня уже говорили, касается всех", - сказала официальный представитель МИД России.

Мария Захарова МИД России Финляндия Франция
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