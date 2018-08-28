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Роспотребнадзор не выявил превышений ПДК близ химзавода в крымском Армянске

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор после жалоб жителей севера Крыма на ржавчину непонятного происхождения на металлических предметах не выявил превышений предельно-допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в пробах воздуха, взятых в районе крупного химзавода по производству диоксида титана в Армянске, проверяет еще два предприятия: "Крымской содовый завод" и "Бром" в Красноперекопске.

"Забор атмосферного воздуха проведен в контрольных точках на территории с. Перекоп Красноперекопского района, Армянск, вблизи кислотонакопителя армянского филиала ООО "Титановые инвестиции" и в Красноперекопске", - говорится в пресс-релизе крымского управления Роспотребнадзора.

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"По состоянию на 28 августа результаты исследований на содержание в атмосферном воздухе: ангидрид сернистый, азота диоксид, углерода оксид, кислота серная, хлор, водорода хлорид, водорода фторид, аммиак, сероводород - концентрации не превышают установленных ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", - отмечает ведомство.

"Совместно с природоохранной прокуратурой Крыма 28 августа специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю проводят проверку предприятий "Крымской содовый завод" и "Бром", - сообщают специалисты.

Кроме того, на территории села Перекоп, городов Армянск и Красноперекопск, а также на границе санитарно-защитных зон предприятий произведен забор почвы для проведения лабораторных исследований для определения показателей химической и радиологической безопасности.

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа выставляют в соцсетях фотографии покрытых липким желтым налетом, похожим на ржавчину, чайников, ключей, газовых колонок, украшений из металла и т.д. Жалобы также поступают из соседнего Красноперекопска.

В расположенном в Армянске филиале ООО "Титановые инвестиции" (крупный химзавод - производитель диоксида титана, раньше назывался "Крымский титан") заявили накануне "Интерфаксу", что внештатных ситуаций на предприятии не было.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов сказал во вторник, что, по предварительным данным, ржавчина появилась из-за выбросов химзаводе в Армянске.

По данным специалистов Роспотребнадзора, выброс не представляет угрозы для здоровья крымчан.

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Теги: Крым, Ариянск, Красноперекопск

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