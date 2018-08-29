Прокуратура начала проверку трех химзаводов в Крыму после жалоб на ржавую пыль

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура после жалоб жителей севера Крыма на маслянистый налет на металлических предметах организовала проверки на трех химических предприятиях региона, сообщает министерство информации республики в среду.

Речь идет о филиале ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, Крымском содовом заводе и заводе "Бром" в Красноперекопске.

Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха на предприятиях.

Прокуратура организовала также проверку законности эксплуатации кислотонакопителя армянского филиала "Титановых инвестиций", соблюдения охранной зоны отстойника.

Как сообщалось, жители Армянска массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Возмущение высказывают и из соседнего Красноперекопска.

Представители филиала ООО "Титановые инвестиции" (крупный химзавод - производитель диоксида титана, раньше назывался "Крымский титан") заявили "Интерфаксу", что внештатных ситуаций на предприятии не было.

Роспотребнадзор не выявил превышений предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в пробах воздуха, взятых в районе химзавода по производству диоксида титана в Армянске, проверяет еще два предприятия: "Крымский содовый завод" и "Бром".

По данным специалистов Роспотребнадзора, выброс не представляет угрозы для здоровья крымчан. Вместе с тем некоторые жители Армянска сообщают о сыпи и рвоте у детей.