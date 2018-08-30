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Причиной ржавого налета в Крыму оказалось испарение кислотонакопителя химзавода

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Причиной выпадения химического вещества в Армянске на севере Крыма является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО "Титановые инвестиции" - крупного химзавода по производству диоксида титана, сообщил вице-премьер республиканского правительства Игорь Михайличенко.

"Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе", - цитирует вице-премьера пресс-служба Мининформа региона.

По словам чиновника, на территории города Армянска и в охранной зоне кислотонакопителя филиала "Титановых инвестиций" на постоянной основе работает группа экспертов. Осуществляется забор проб воздуха, проводится анализ отобранного материала.

Прокуратура Армянска внесет представление в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

"Рассматривается вопрос о привлечении руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами", - сказал Михайличенко.

По его словам, правительство Крыма ведет "экстренный поиск источника воды для наполнения кислотонакопителя".

Украина, не признающая вхождение Крыма в состав России, в 2014 году перекрыла поступление в регион днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. До 80% воды из этого канала, поступавшей в Крым, использовалось для нужд сельского хозяйства. Также воду активно использовали химзаводы на севере полуострова.

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах почвы, взятых на севере Крыма.

"По результатам лабораторных исследований отобранных на территории села Перекоп Красноперекопского района, городов Армянск и Красноперекопск, а также на границе санитарно-защитных зон предприятий (трех химзаводов - ИФ) проб почвы отклонений не выявлено", - сообщила пресс-служба крымского управления ведомства в четверг.

Не обнаружены отклонения и в повторно взятых 28 и 29 августа пробах воздуха на севере Крыма.

"По результатам исследований концентрации в атмосферном воздухе загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы", - утверждает Роспотребнадзор.

Как сообщалось, жители Армянска массово с 24 августа жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Аналогичные жалобы поступают и из соседнего Красноперекопска.

Представители филиала ООО "Титановые инвестиции" заявляли "Интерфаксу", что внештатных ситуаций на предприятии не было.

В РоссииАксенов объяснил липкую ржавчину на севере Крыма возможными выбросами на химзаводеЧитать подробнее

Роспотребнадзор в начале этой недели не выявил превышений предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в пробах воздуха, взятых в районе химзавода по производству диоксида титана в Армянске, проверял еще два предприятия в Красноперекопске: Крымский содовый завод и "Бром". Проверки всех трех заводов проводит и прокуратура.

По данным специалистов Роспотребнадзора, выброс не представляет угрозы для здоровья крымчан. Вместе с тем, некоторые жители Армянска сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также жалуются на першение и боль в горле.

ООО "Титановые инвестиции" (Москва) зарегистрировано в июне 2014 года. Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" (Армянск, Крым). Теперь это предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Титановые инвестиции" принадлежит кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия).

При этом в 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

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Теги: Крым

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