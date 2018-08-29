Утвержден порядок выдачи автомобильного знака "Инвалид"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министерство труда и социальной защиты России утвердило новый порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид", сообщили в ведомстве.

"Приказ зарегистрирован в Минюсте России 24 августа 2018 года и вступит в силу 4 сентября 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Опознавательный знак дает право пользоваться бесплатной парковкой транспортным средствам, которыми управляют инвалиды I, II групп (и III группы в утвержденном правительством РФ порядке), а также автомобилям, перевозящим таких инвалидов или детей-инвалидов.

По новому порядку, знак будет выдаваться для конкретного человека с инвалидностью, на нем будет в обязательном порядке наноситься номер, информация о владельце, группе его инвалидности, сроке назначения льготы,а также дата выдачи знака и информация о выдавшем его учреждении. "Знак "Инвалид", дающий право на парковку на специально отведенных местах, будет принадлежать конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается", - добавили в пресс-службе.

Выдавать знак будет бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства по заявлению в течение месяца со дня регистрации заявки.