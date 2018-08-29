Думская рабочая группа обсудит предложения Путина по пенсиям 31 августа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы обсудит на заседании 31 августа предложения президента Владимира Путина, сообщила "Интерфаксу" руководитель группы вице- спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

"Заседание состоится в пятницу в 11:00. Начнем с обсуждения предложений президента", - сказала Тимофеева.

Ранее в среду Путин в телеобращении озвучил предложения по доработке законопроекта о пенсионной реформе. Президент, в частности, предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу.

Госдума приняли в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.