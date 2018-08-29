Кудрин заявил, что Путин сбалансировал проект пенсионной реформы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что президент РФ Владимир Путин в своем обращении представил аргументированные поправки по пенсионной реформе, балансирующие внесенный правительством законопроект.

"Президент обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект. Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей", - написал Кудрин на своей странице в твиттере.

Ранее глава Счетной палаты заявлял, что пенсионная реформа неизбежна, "мы подошли к черте".

Путин в среду выступил с телеобращением, в котором подробно изложил свое мнение об изменениях в пенсионное законодательство. В частности, президент предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо предлагавшихся восьми - на столько же, как и мужчинам.

Как сообщалось, думская рабочая группа обсудит предложения Путина 31 августа.

Внесенный правительством законопроект о пенсионный реформе был принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Реформу пенсионной системы планируется проводить поэтапно, начать в 2019 году, полностью завершить - к 2034-му.