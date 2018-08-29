Выступающим против пенсионной реформы "Эсерам" понравились предложения Путина по ней

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов отметил, что эсеры положительно относятся к предложениям президента по смягчению законопроекта об изменении пенсионной системы, но не видят основания менять свое отрицательное отношение к повышению пенсионного возраста.

"За идеи (предложения президента - ИФ) мы будем голосовать, но мы не готовы принять реформу в целом и повышение возраста как такового. Я не вижу пока оснований для того, чтобы изменить отношения к реформе в целом", - сказал Емельянов.

Он отметил, что предложения президента будут обсуждаться на заседании фракции.

"Предложения (президента) дельные, толковые, мы их поддержим при голосовании. Другое дело, что мы хотели бы более внимательного отношения к оппозиционным предложениям, потому что некоторые цифры, которые Владимир Владимирович привел, возражая оппозиции по прогрессивной шкале налогообложения, по налогообложению сырьевых компаний и так далее. Все-таки у нас другие цифры и мы хотели бы продолжить диалог", - сказал Емельянов.

Он отметил, что предложения президента смягчают пенсионную реформу.

"Они направлены на то, чтобы учесть обеспокоенности ряда социальных групп и смягчить ту социальную напряженность, которая возникла вокруг этой реформы. Понятно, что в какой-то степени социальная напряженность будет снята, то есть негативное восприятие реформы уменьшится, но совсем на нет, конечно, оно не сойдет", - сказал Емельянов "Интерфаксу".

"Сама тенденция к тому, чтобы реформу смягчить и не проводить ее в таком ортодоксальном варианте, как ее продавливало правительство, это уже ответ на обеспокоенность общества и ответ на обеспокоенность оппозиции. Это само по себе хорошо", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин выступил в среду с обращением к гражданам РФ, в котором сформулировал свои предложения по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Глава государства, в частности, предложил смягчить изменения для женщин, предусмотрев повышение с 55 до 60, а не 63 лет. При этом повышение пенсионного возраста для мужчин (с 60 до 65 лет) останется неизменным.