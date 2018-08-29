Замглавы Минкомсвязи Волин назвал невозможной полную блокировку Telegram

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полной блокировки мессенджера Telegram на сегодняшний день добиться невозможно, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Заблокировать Telegram невозможно, потому что сегодня, в принципе, невозможно в интернете заблокировать полностью ничего. Если тот, кого вы блокируете, имеет достаточное количество интеллектуальных, материальных и IT-ресурсов, то такой крупный игрок в состоянии избежать блокировки. Это та данность, с которой надо жить", - сказал Волин журналистам в среду в Ростове-на-Дону.

ФСБ и Роскомнадзор против Telegram

В 2017 году у властей РФ возникли претензии к мессенджеру в связи с отказом компании предоставить по требованию ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, который попросил немедленно заблокировать Telegram в России из-за отказа исполнять требование ФСБ.

Представители Telegram и основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно говорили, что предоставить ключи для декодирования сообщений технически невозможно.

Во вторник стало известно, что Telegram обновил на своем сайте политику конфиденциальности, сообщив, что "готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда". В свою очередь, основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб. По его словам, такое решение связано с тем, что Telegram в России "находится вне закона", "ежедневно в попытках пресечь доступ к сервису блокируются сотни IP-адресов".

В Роскомнадзоре заявили, что готовы рассмотреть вопрос о разблокировке Telegram, только если мессенджер выполнит судебное решение и предоставит ключи шифрования ФСБ.