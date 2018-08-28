Дуров исключил сотрудничество со спецслужбами РФ после изменения политики Telegram

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Telegram не будет отвечать на обращения российских спецслужб, новая политика конфиденциальности не касается РФ, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - написал Дуров в своем аккаунте в мессенджере. По его словам, такое решение связано с тем, что Telegram в России "находится вне закона", "ежедневно в попытках пресечь доступ к сервису блокируются сотни IP-адресов".

Дуров считает, что изменение политики конфиденциальности мессенджера не приведет к его разблокировке в России. "Может ли это изменение (политики конфиденциальности - ИФ) привести к прекращению попыток блокировки Telegram в России? Думаю, что нет", - написал он.

Он пояснил, что это невозможно по нескольким причинам. "В России от Telegram требуют не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей. Telegram в России находится вне закона. Ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России", - рассказал Дуров.

Дуров сообщил, что решение об изменении политики конфиденциальности мессенджера связано с новым законом в Евросоюзе о защите данных. "До этого у нас не было настоящей политики конфиденциальности, нам пришлось создать ее этим летом из-за GDPR (General Data Protection Regulation)", - сказал он телеканалу "Настоящее время" во вторник.

"Пока что мы не делились информацией о террористах с властями, но наша теоретическая возможность так поступить - еще один способ воспрепятствовать террористам в злоупотреблении нашей платформой", - пояснил он.

Общий регламент о защите данный (GDPR) вводит новые требования к обработке персональных данных потребителей. Компании, которые не будут им соответствовать, не смогут работать на европейском рынке и могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн евро. Регламент вступил в силу 25 мая 2018 года.

Во вторник стало известно, что Telegram обновил на своем сайте раздел о политике конфиденциальности, сообщив, что "готов раскрывать данные о подозреваемых в терроризме пользователей властям, если на это есть соответствующее решение суда".

"Если Telegram получает судебное решение, которое подтверждает, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона для компетентных органов. До сих пор такого не случалось", - говорится в сообщении мессенджера.

В свою очередь адвокат компании Павел Чиков сообщил "Интерфаксу", что Telegram по-прежнему не готов передавать ключи шифрования ФСБ, а речь идет только о раскрытии по решению суда IP-адресов и номеров телефонов пользователей, подозреваемых в терроризме.