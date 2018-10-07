МВД опровергло сообщения о проверке мессенджеров в смартфонах россиян

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - МВД России опровергло информацию СМИ о том, что полицейские начали проверять мобильные телефоны граждан на наличие мессенджера Telegram.

"Распространяемая в сети Интернет информация о массовых проверках сотрудниками территориальных органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства.

Там напомнили, что тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией Российской Федерации.

Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения, отметили в ведомстве. "В случае, если гражданин столкнется с подобными требованиями сотрудника полиции, он имеет право обратиться с жалобой в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России", - говорится в заявлении МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции в городах РФ массово проверяют смартфоны граждан на наличие заблокированного в России мессенджера Telegram.