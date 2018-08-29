Евгений Макаров пожаловался на издевательства в ярославской колонии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Избитый в ярославской колонии заключенный Евгений Макаров пожаловался защитнику на издевательства и провокации со стороны сотрудников учреждения, заявили в фонде "Общественный вердикт".

"Сегодня после суда, на котором избиралась мера пресечения для двух сотрудников ФСИН (фигурантов второго опубликованного правозащитниками видео), подозреваемых в пытках заключенных колонии №1 Ярославля, юрист "Общественного вердикта" Яков Ионцев посетил Евгения Макарова. Макаров участвовал в судебном заседании по видеосвязи. На суде заключенный заявил о продолжающихся издевательствах, которые он испытывает, несмотря на то, что ему, как пострадавшему от пыток, предоставлена госзащита", - говорится в заявлении фонда, распространенном в среду.

Кроме того, сообщили в "Общественном вердикте", заключенный рассказал юристу, "что на утренней поверке сотрудники колонии сняли сушащееся на решетке нижнее белье, положили на стол, а сверху на еще мокрое белье положили принадлежащую Макарову Библию". "Заключенный стоял лицом к стене и не видел, кто из сотрудников колонии это сделал. Скорее всего, таким образом Макарова хотели спровоцировать на агрессивные действия. Как рассказывает Макаров, рядом стоял сотрудник с включенным видеорегистратором, вероятно ожидая конфликта", - пояснили в фонде.

Также Макаров пожаловался защитнику, что он просил у врача колонии предоставить ему успокоительное из-за бессонницы и, как он считает, расстройства нервов, но не смог его получить. "Врач посоветовал препарат "Ново-Пассит", но лекарство не дал, сказал, что должны помочь родственники. Чтобы передать заключенному лекарство нужно разрешение начальника колонии. Заявление Макарова уже неделю как не рассмотрено", - говорится в заявлении.

"Юристу фонда пришлось общаться с подзащитным в присутствии сотрудника колонии. В очередной раз администрация нарушила право заключенного на конфиденциальность при общении с защитником", - заключили в "Общественном вердикте".

Официальными комментариями Федеральной службы исполнения наказаний "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Побои в ярославской колонии

В июле "Новая газета" опубликовала видео избиения осужденного Макарова в ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Заснятый на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс. По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в Ярославле арестованы 12 человек, расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Макаров признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой.

23 августа фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как фигурировшие на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их. По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года.

После публикации СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением физической силы и спецсредств (ст. 286 УК РФ). По данному делу были задержаны еще два сотрудника колонии, один из них уже помещен под арест.