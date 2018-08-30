В ЯНАО будут судить участкового по делу о гибели задержанного от холода

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы в Ямало-Ненецком автономном округе завершили расследование уголовного дела о гибели в отделении полиции местного жителя, которого оставили зимой в неотапливаемом помещении.

Пресс-служба СУ СКР по ЯНАО сообщает, что поздно вечером 30 декабря 2017 года жительница села Толька обратилась к участковому с жалобами на своего нетрезвого сожителя, который ее избил. Полицейский, не зарегистрировав обращение, доставил мужчину в пункт полиции для профилактической беседы, после чего поместил его в неотапливаемую камеру. Затем участковый уехал домой, "рассчитывая, что с потерпевшим ничего не случится".

Обнаружив на следующее утро, что задержанный скончался, полицейский вывез тело за пределы поселка и спрятал в сугробе, за обочиной объездной дороги, где его обнаружили 18 января. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти мужчины стало общее переохлаждение.

Было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (ст.286 УК РФ). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.