Еще двое сотрудников ярославской колонии задержаны по делу об избиении осужденных

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Задержаны еще двое подозреваемых в избиении заключенных сотрудников Управления Федеральной службы исполнения (УФСИН) наказаний по Ярославской области после публикации второго видео с избиениями заключенных в "Новой газете". Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"В ходе следствия установлено, что 29 ноября 2016 года в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ФКУ ИК-8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками", - сообщили в пресс-службе.

По данным СК, по подозрению в совершении указанного поступления задержаны сотрудники ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко.

Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

23 августа фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным "Новой газеты", видео сделано примерно в декабре 2016 года.

В конце июля "Новая газета" обнародовала видео истязаний заключенного Евгения Макарова, которого 18 сотрудников ярославской колонии длительное время избивают кулаками и дубинками. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, по нему арестованы 11 человек.