Двое полицейских ранены в результате нападения неизвестного в Дагестане

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный преступник обстрелял полицейских в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД республики.

"Инцидент произошел в селе Тотурби-кала Хасавюртовского района. При просьбе полицейских у подозрительного мужчины предъявить документы он начал стрелять по стражам порядка. В результате двое полицейских получили ранения и были госпитализированы, но их жизням ничего не угрожает. В районе объявлен план перехват, преступника ищут", - сказал собеседник.