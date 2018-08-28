Двадцать человек пострадали в беспорядках в Хемнице после убийства гражданина Германии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В беспорядках в Хемнице, произошедших накануне, пострадали 18 демонстрантов и два сотрудника полиции, говорится в распространенном во вторник сообщении полиции города.

"Полицейское управление Хемница при поддержке саксонской полиции особого назначения в минувший понедельник обеспечивали безопасность на двух демонстрациях в городе - партии "Левые" и гражданского движения ProChemnitz ... Во время демонстрации начались столкновения, по последним данным пострадали 18 участников акций и двое полицейских", - отмечается в сообщении.

Накануне в городе прошли две согласованные уличные акции - представителей "левых" и правого движения Pro Chemnitz. Поводом для демонстраций стало убийство 35-летнего гражданина Германии. По делу об убийстве задержаны гражданин Сирии 23 лет и гражданин Ирака 22 лет. Убийство спровоцировало волну протестов.

Для участия в акции движения Pro Chemnitz приехали демонстранты из Берлина, Бранденбурга, Тюрингии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. Примерно в 19:40 участники обеих акций начали забрасывать друг друга пиротехникой и бутылками. В полицейской готовности на месте событий находились два водомета.

"Среди них были те, кого можно отнести к правому спектру и к агрессивно настроенным футбольным болельщикам", - указали в полиции.

Представители полиции впоследствии признали, что недооценили масштаб уличных акций.