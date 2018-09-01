Источник сообщил о ликвидации боевика в Дагестане

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Силовики в Дагестане уничтожили участника бандформирования, открывшего по ним стрельбу, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Боестолкновение силовиков и участника незаконного вооруженного формирования произошло в Хасавюртовском районе Дагестана между поселками Эндирей и Тотурбийкала. На предложение сложить оружие и сдаться бандит открыл стрельбу. Его уничтожили на месте ответным огнем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди стражей порядка раненных нет.