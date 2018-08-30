В МИД РФ сообщили о проработке встречи Лаврова и Помпео "на полях" Генассамблеи ООН

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас составляется график двусторонних встреч. Возможность проведения российско-американской встречи на уровне глав МИД, министров иностранных дел, оговаривалась. И сейчас она прорабатывается", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

"Говорить о том, когда, в какой день, и в каком формате (она состоится - ИФ) пока еще рано, потому что график только верстается", - добавила она.

Накануне The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Помпео перед введением санкций против России запросил встречу с Лавровым.