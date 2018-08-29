Помпео перед введением санкций запросил встречу с Лавровым

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео запросил встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в связи с подготовкой новых санкций против РФ, пишет в среду The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники.

"Американские и европейские дипломаты сообщили, что для урегулирования трудностей в связи с вопросом санкций, Помпео 10 августа во время телефонного разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым попросил о встрече (которая прошла бы - ИФ) до того, как Соединенные Штаты предпримут действия. Помпео подчеркнул, что он просит о встрече по указанию президента Соединенных Штатов", - пишет газета.

Она отмечает, что представитель госдепа Хизэр Нойерт сообщила им, что "госсекретарь предложил встречу для обсуждения вопросов, которые важны для двусторонних отношений".

"Лавров согласился встретиться с Помпео и предложил, чтобы обе стороны также обсудили три других темы, представляющих интерес для Москвы: контроль за вооружениями, создание делового совета для развития торговли между двумя странами и обмен российскими и американскими учеными и сотрудниками экспертно-аналитических центров. Эти инициативы долгое время являются целями российского президента Владимира Путина", - утверждает издание.

В итоге, по информации газеты, Помпео и Лавров договорились определиться с датой встречи после переговоров советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

По данным одного дипломатического источника, пока неясно, пройдет ли встреча Помпео и Лаврова в Вашингтоне или Нью-Йорке "на полях" Генассамблеи ООН в конце сентября.

Как сообщалось, Помпео и Лавровым говорили по телефону в августе дважды. О первом разговоре стало известно 10 августа, отмечалось, что тогда дипломаты обсуждали вопросы международной повестки дня, в том числе Сирию. Второй разговор состоялся 23 августа, тогда главы внешнеполитических ведомств обсудили обстановку в Сирии и ситуацию с осужденным в РФ Олегом Сенцовым.