Владимир Путин передал соболезнования близким Кобзона

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

"Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков..

"Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца", - сказал Песков, добавив, что текст телеграммы будет вскоре опубликован на сайте Кремля.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в четверг на 81-м году жизни.