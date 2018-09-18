Самолет-разведчик вновь создал опасную ситуацию у российского побережья Японского моря

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Предполагаемый самолет-разведчик НАТО вновь несанкционированно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации вблизи российского побережья Японского моря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Неопознанный самолет утром во вторник самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления несколько воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам", - сказал собеседник агентства.

Он предположил, что речь может идти о самолете-разведчике одной из стран НАТО. Об этом говорит характерный для таких самолетов сигнал радиолокационного самолетного ответчика, который удалось распознать российским авиадиспетчерам. На радиосвязь предполагаемый разведчик выходить отказался.

Между тем, диспетчерам пришлось экстренно менять эшелон полета гражданского лайнера AirFrance, выполнявшего рейс "Токио-Париж". "Во избежание столкновения гражданскому самолету пришлось экстренно снизиться сразу на 200 метров", - сказал источник.

В конце августа-начале сентября предполагаемые самолеты-разведчики неоднократно вторгались в воздушные коридоры гражданской авиации над Японским морем вблизи российских границ. Как следствие, диспетчерам пришлось менять эшелоны шести пассажирских самолетов, чтобы избежать потенциальной угрозы столкновения с неопознанным воздушным судном.