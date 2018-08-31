В Росгвардии назвали провокацией обвинения Навального в завышении цен при закупках

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Обвинения в завышении цен на закупку продовольствия для Росгвардии "сфальсифицированные и провокационные", заявили в ведомстве.

"Обвинения в завышении цен на продовольствие для национальной гвардии РФ являются заведомо сфальсифицированными и провокационными. Доставку продовольствия и оказание услуг в сфере питания для войск осуществляет определенная правительством РФ организация в соответствии с действующим законодательством", - заявили в пресс-службе Росгвардии в пятницу.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своём сайте материал, в котором говорится, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. В нем также утверждается, что стоимость закупок увеличилась после того, как единственным поставщиком для ведомства назначили компанию из Крыма.

По информации Росгвардии, приведенные доводы "демонстрируют непрофессионализм", не учитываются такие показатели, как сезонность закупок, страна происхождения товара, издержки, связанные со стоимостью транспортных расходов на доставку товара до установленных мест поставки, расходы, связанные с казначейским сопровождением контракта, проведением экспертизы продовольствия и другие.

"Авторы публикаций сравнили цены на овощи по двум государственным контрактам, заключенным в декабре 2017 года и в июне 2018 года без учета сезонного фактора", - объяснили в Росгвардии.

Там уточнили, что сок для закупки, соответствующий ГОСТу, и сокосодержащий напиток в торговой сети, приводившийся в примере в публикации с обвинениями, - совершенно разные товары и не могут сравниваться.

"Все без исключения закупки продовольствия, которые осуществляет Росгвардия, прозрачны, проходят под постоянным контролем государственных органов и соответствуют всем требованиям российского законодательства", - добавили в ведомстве.