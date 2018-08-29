Россиянку прооперируют в Анталье после ДТП с туристическим автобусом

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Одна российская туристка из числа пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Анталье остается в госпитале, у нее травмы грудной клетки и носа, требующие операции, сообщила "Интерфаксу" в среду исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева.

"Все пассажиры автобуса были застрахованы в нашей страховой компании. Из 22 пассажиров 13 человек обратились за медицинской помощью, пострадавшие на машинах скорой помощи доставлены в три турецких госпиталя. Тяжело раненых среди них нет, 12 уже готовы к выписке", - сказала она.

По словам Алчеевой, одна пострадавшая остается в госпитале, у нее травма грудной клетки и травма носа, необходимы оперативные вмешательства.

"Случай признан страховым, расходы на медицинскую помощь и авиабилеты берет на себя страховая компания ERV. Все туристы, обратившиеся за помощью, пропустили свой рейс, поэтому наша компания приобретет для них новые авиабилеты", - добавила представитель страховщика.

Рано утром в среду грузовик врезался в автобус, который вез 22 российских туристов из отелей курорта Белек в аэропорт. По информации Ростуризма, пострадали 13 туристов, у троих из них незначительные ушибы и царапины. Все пострадавшие туристы доставлены в медицинские учреждения Антальи, им оказывается необходимая помощь. По предварительным данным, тяжелых травм у них нет. Остальные пассажиры автобуса вылетели в Россию своим рейсом.