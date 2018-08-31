На месте сгоревшей "Зимней вишни" в Кемерове на пожертвования построят парк

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Сквер с амфитеатром и фонтаном построят в Кемерове на месте сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня", сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Кемеровской области в пятницу.

По данным ведомства, стоимость проекта составляет порядка 5 млн рублей, сколько потребуется на сам парк станет известно после разработки окончательной концепции.

"Источник финансирования строительных и проектных работ - благотворительные средства. Сквер будет включать в себя светомузыкальную башню, стену из природного камня с капающей водой, амфитеатр с большой песочницей и горкой для семейного отдыха, интерактивный фонтан для игр детей", - сказал собеседник агентства.

Также будет обустроена территория для отдыха с дорожками и большим газоном, фруктовый сад, уличная читальная зона с книгообменником, качели. В память о погибших в пожаре будет высажено 60 сосен.

Концепции благоустройства разработана ООО "СБ Девелопмент", архитектор - Джон Калвин Вайдманн.

На конец августа основное здание бывшего ТРЦ снесено полностью, остальные демонтажные работы планируется завершить до конца осени. На месте стихийного мемориала высажен газон, установлены скамейки, заложен памятный камень.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.