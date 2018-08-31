"Саратовские авиалинии" подали в суд на авиакомпанию "Россия"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - АО "Саратовские авиалинии" подало иск к авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), у которой ранее арендовало самолеты Ан-148.

Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы, оно зарегистрировано 29 августа, свидетельствуют материалы судебной картотеки. Суть и размер требований там пока не указаны, в пресс-службе "Саратовских авиалиний" не смогли оперативно дать пояснения. В качестве третьего лица привлечено ОАО "Ильюшин Финанс Ко" (ИФК).

Шесть лайнеров Ан-148-100В, включая разбившийся в Подмосковье в феврале, "Саратовские авиалинии" брали в субаренду у "России". Последняя приобрела их в финансовый лизинг в 2009-2010 гг. по договору с ИФК, но уже через пару лет начала вести переговоры о ремаркетинге. В результате все шесть машин забрал саратовский перевозчик.

После катастрофы с Ан-148, унесшей жизни 71 человека, Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Саратовских авиалиний", после чего та сообщала, что разрывает контракты с лизингодателями на поставку новых самолетов, договор с "Россией" также в процессе расторжения.

В начале августа источники "Интерфакса" сообщали, что ИФК совместно с "Россией" начали искать нового арендатора Ан-148, скорее всего, им будет авиакомпания "Ангара". После ухода с рынка "Саратовских авиалиний" "Ангара" осталась единственным в РФ коммерческим эксплуатантом Ан-148: в ее парке пять машин в модификации Ан-148-100Е.