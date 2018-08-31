Нижегородский завод подтвердил взрыв в здании утилизации мин

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - На территории завода имени Я.М.Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин, сообщается на сайте предприятия.

"31 августа на территории завода имени Я.М.Свердлова произошел хлопок в здании утилизации мин. Здание оцеплено", - говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится проливка территории и здания пожарной охраной".

"О развитии событий будем информировать дополнительно", - говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших, а также о причинах происшествия в сообщении не говорится.

В оперативном штабе на месте ЧС сообщили "Интерфаксу", что "из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела". "Еще троих живыми обнаружить не удалось. Возможно, погибли, под конструкциями. Ведется разбор завалов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв на заводе им.Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область) произошел во время производства взрывчатки.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.