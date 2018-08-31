На нижегородском заводе, где произошел взрыв, неоднократно выявляли нарушения

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Надзорные и контролирующие ведомства с 2015 года неоднократно находили нарушения при проверках завода имени Свердлова под Нижним Новгородом, где в пятницу хлопок унес жизни, как минимум, трех рабочих.

Как следует из данных системы "СПАРК", нарушения при проверках предприятия возникли в 2015 году. Тогда внеплановая проверка в октябре показала 30 нарушений, среди которых была претензия об отсутствии в зданиях оборудования с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Затем нарушения были выявлены при плановой проверке в мае и внеплановой - в октябре 2016 года.

В октябре 2017 года внеплановая проверка вновь выявила 30 нарушений, среди которых - отсутствие в отдельных помещениях автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также использование в отделке материалов недостаточного уровня пожароустойчивости.

Вместе с тем внеплановые проверки в июле 2018 года нарушений не выявили.

Между тем Ростехнадзор в ходе пяти проверок в 2017 году также выявил многочисленные нарушения. В том числе было отмечено, что не проводится обучение специалистов порядку организации проведения работ по ликвидации аварийных ситуаций и личного участия в них технических руководителей организации в отдельных цехах.

Однако последняя плановая проверка в июне 2017 года нарушений не выявила.

Ранее в пятницу на заводе имени Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В оперативном штабе на месте ЧС сообщили "Интерфаксу", что "из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела". Еще троих рабочих пока найти не удалось.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.