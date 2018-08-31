После взрыва на оборонном заводе под Нижним Новгородом не нашли троих рабочих

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва на оборонном заводе имени Свердлова под Нижним Новгородом может увеличиться, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС.

"Из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела. Еще троих живыми обнаружить не удалось. Возможно, погибли, под конструкциями. Ведется разбор завалов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв на заводе Свердлова в Дзержинске (Нижегородская область) произошел при производстве взрывчатки, затем начался пожар. Погибли три человека.

Позже на сайте предприятия появилось сообщение, что ЧП произошло в здании утилизации мин.

"31 августа на территории завода имени Я.М.Свердлова произошел хлопок в здании утилизации мин. Здание оцеплено", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время "проводится проливка территории и здания пожарной охраной".

ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.