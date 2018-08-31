Пожар на нижегородском заводе локализован

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спасатели остановили распространение огня на завода имени Свердлова под Нижним Новгородом, где хлопок унес жизни нескольких рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар локализован на площади ста квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что по факту взрыва начата доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты СКР, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в пятницу на заводе имени Свердлова во время производства взрывчатки произошел взрыв в здании утилизации мин. В оперативном штабе на месте ЧС сообщили "Интерфаксу", что "из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела". Еще троих рабочих пока найти не удалось.

По данным системы "СПАРК", на заводе неоднократно выявлялись нарушения.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.