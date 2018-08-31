Рейтинг одобрения Путина показал максимальный рост за два месяца

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина продемонстрировал на прошлой неделе максимальный рост за прошедшие два месяца, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

По данным исследований за период с 20 по 26 августа, деятельность главы государства одобряют 66,1% россиян (минимальный уровень был в конце июня и составлял 62,5%).

Рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева также немного вырос и составил 33,3%, что является максимальным показателем с июня текущего года.

Работу кабинета министров с одобрением воспринимают 39,3% респондентов, что на один процентный пункт выше максимального уровня последних двух месяцев.

По данным ВЦИОМ, список политиков с наибольшим рейтингом доверия остается прежним: Путин - 37,1%; Шойгу - 15,9%; Лавров - 13%; Жириновский - 10,4%; Медведев - 7,6%.

Электоральные рейтинги доверия партий, за исключением КПРФ, незначительно выросли: "Единой России" доверяют 36,6% (за период 13-19 августа - 36,1%) респондентов, ЛДПР - 6,4% (5,9%), "Справедливой России" - 11,6% (11,1%). Электоральный рейтинг коммунистов снизился - с 15,3% до 14,9%.

В инициативных опросах, проводящихся с июня, ежедневно принимают участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.