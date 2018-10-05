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Две трети россиян заявили ВЦИОМ об одобрении деятельности Путина

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют около двух третей россиян, данный показатель стабилен на протяжении последних трех месяцев, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

По результатам социологического исследования за период с 24 по 30 сентября, деятельность главы государства одобряют 63,2% россиян (наименьший показатель за последние три месяца составлял 62,8% - в конце июля - начале августа). В свою очередь 26,8% респондентов сообщили социологам, что не одобряют деятельность президента.

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Деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 34,2% россиян, что является максимальным показателем с середины июля. При этом не одобряют деятельность главы правительства около половины респондентов (49,8%).

Показатель одобрения деятельности кабинета министров в целом, по данным последнего опроса ВЦИОМ, составляет 41,2%, а не одобряют работу правительства 44,5% россиян.

Путин по-прежнему возглавляет список российских политиков, пользующихся наибольшим доверием россиян (36,8% респондентов). Рейтинг доверия Сергея Шойгу составляет 15,7%, Сергея Лаврова - 13,5%, Владимира Жириновского - 10%, Дмитрия Медведева - 6,8%.

Электоральный рейтинг "Единой России" по сравнению с периодом 17-23 сентября снизился - с 35,5% до 34,5%,. В свою очередь, рейтинг КПРФ остался практически неизменным - 17,6% (17,5%). Рейтинг ЛДПР повысился с 11,2% до 12%, а "Справедливой России" с 5,6% до 6,1%.

Инициативный опрос проводится с июня, и ежедневно в социологическом исследовании участвуют 1600 респондентов.

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Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, комментируя рейтинговые показатели президента, высказал мнение, что они остаются стабильными. "Изменения - в пределах погрешности. Трудный период, включая принятие парламентом поправок по изменениям в пенсионной системе, уже прошел. К концу года это уже станет историей, уже сейчас можно заметить, что внимание общественного мнения стало переключаться на другие темы", - заявил Матвейчев в пятницу "Интерфаксу".

В свою очередь, можно прогнозировать положительное влияние на рейтинг президента подписания контракта на поставку Индии зенитно-ракетных систем С-400, считает политолог.

"Подписание этого контракта по поставкам Индии С-400 имеет, без преувеличения, историческое значение. Эта сделка была под большой угрозой из-за активного давления США на индийскую сторону. Поэтому данный успех, а также и другие положительные моменты окажут позитивный эффект", - считает эксперт.

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Теги: Владимир Путин, ВЦИОМ

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