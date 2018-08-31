США внесли в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министерство торговли США внесло в санкционный список российский НИИ молекулярной электроники.

Эта компания фигурирует в американском "Федеральном реестре" как структура, угрожающая "национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США".

"Администрация США установила, что 15 объединений (включая российский НИИ молекулярной электроники - ИФ) действуют против национальной безопасности или политических интересов Соединенных Штатов , и они (эти объединения - ИФ) будут занесены в список организаций, в который включены структуры из КНР, Гонконга, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Соединенного Королевства", - отмечается в документе.

Уточняется, что, таким образом, в соответствии с Положениями о контроле над экспортом вводятся ограничения на выдачу лицензий, связанных с коммерческой деятельностью, в том числе и этого НИИ.

"АО "НИИМЭ" де-факто работает как подразделение компании ПАО "Микрон" в сфере исследование и разработок, которая ранее была внесена в этот список", - отмечается в сообщении.

Согласно сайту организации, АО НИИМЭ - это научно-исследовательский центр "Группы НИИМЭ" в составе холдинга РТИ, входящего в АФК "Система". Это предприятие специализируется на научно-технологических исследованиях в области микро- и наноэлектроники, разработках и производстве полупроводниковых изделий.

НИИ в том числе проводит научные исследования и опытно-конструкторские работы по федеральным программам Минпромторга, Минобрнауки, и "Роскосмоса".