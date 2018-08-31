НИИ молекулярной электроники запросит у Вашингтона разъяснений по поводу санкций

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) направит запрос в США для разъяснений оснований по включению института в санкционный список, заявил "Интерфаксу" официальный представитель НИИМЭ Алексей Дианов.

"Непонятно, чем научный институт может как-то угрожать безопасности США. Для нас это неожиданность (включение в список - ИФ), совершенно непонятно, будем выяснять. Запросим, может быть, нам объяснят, в чем дело", - сказал Дианов.

Ранее стало известно, что российский НИИМЭ в пятницу был внесен министерством торговли США в санкционный список. Эта компания фигурирует в американском "Федеральном реестре" как структура, угрожающая "национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США".