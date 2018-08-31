Экономика

РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем

Пока планируется, что платежные системы перейдут на отечественные модули к 2024 году

РФ оказалась под угрозой запрета поставок из США криптографических модулей платежных систем
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Санкции США в отношении поставок в РФ продукции двойного назначения могут затронуть криптографические модули российских платежных систем, сообщил журналистам первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев в кулуарах конференции ИД "Коммерсантъ" по информбезопасности.

"Тот риск, который нам был и так понятен, - это с оборудованием, которое в себя включает системы шифрования, в частности, HSM для платежных систем. Мы этот риск видели заранее, мы его предусмотрели", - сказал Сычев, напомнив, что платежные системы в России к 2024 году должны будут использовать криптографические модули отечественного производства. Ранее сообщалось, что средства криптографической защиты должны будут пройти соответствующую сертификацию в центрах за рубежом.

"Если по итогам анализа мы поймем, что это критичная задача, то, соответственно, будем вместе с другими государственными организациями решать вопрос по ускорению этой задачи", - отметил Сычев. По его словам, есть несколько вариантов реализации риска санкций, в частности, производители могут прекратить поставки модулей HSM (Host security module) или их сопровождение.

Однако этим влияние новых санкций может не ограничиться, ЦБ сейчас анализирует возможные последствия.

"Мы очень явно видим, что список, который сформировали американские коллеги, очень большой и расплывчатый. Насколько это сильно может отразиться на финансовом секторе? Эту работу мы сейчас проводим, будем проводить совместно с банками", - сказал Сычев.

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Теги: США, Россия, ЦБ РФ

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