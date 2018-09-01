Васильева пообещала дальнейшее сокращение перечня школьных учебников

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что по мере принятия концепций преподавания школьных предметов число учебников по ним будет сокращаться - для хорошего урока достаточно двух-трех книг.

"Сейчас 1376 учебников (в федеральном перечне - ИФ), 468 - в начальной школе... Как правило, используется два-три учебника для того, чтобы сделать хороший урок, но отнюдь не 468", - сказала она в интервью телепрограмме "Право знать!", которое выйдет в эфире канала "ТВ-Центр" вечером в субботу.

Васильева напомнила, что ранее был принят историко-культурный стандарт по истории - комплексный документ, который определил основные подходы к преподаванию этого предмета в российских школах. На основе стандарта были разработаны новые учебники истории. "Вспомните, какие там были дискуссии. Там три линейки. Вот две-три линейки на один предмет - больше не надо", - сказала министр.

"В октябре должны быть приняты другие предметные концепции по обществознанию, по географии, и тогда следует ожидать, что количество учебников по ним тоже сократится", - отметила она.

Васильева также высказала мнение, что общение учителя с классом не уйдет в прошлое, несмотря на появление новых информационных технологий в образовании.

"Конечно, классический урок в своем изначальном варианте, как мы с вами учились 30-40 лет назад, - трудно себе представить, что мы вернемся именно к этому классическому уроку, - сказала она. - Но основы его останутся - это, безусловно, но с новыми технологиями".

Министр подчеркнула, что главными в школе останутся учитель и его класс.