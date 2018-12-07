Федеральный перечень школьных учебников в РФ сокращен на треть

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения сократил федеральный перечень учебников в России на 37% - из 1370 наименований в нем осталось 863.

"По итогам голосования членами совета принято решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований учебников, прошедших дополнительную экспертизу и получивших положительные экспертные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания", - говорится в сообщении пресс-службы Минпросвещения, преступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В ведомстве напомнили, что ранее в федеральном перечне было порядка 1370 наименований.

Вместе с тем, совет по учебникам при министерстве не только исключил пособия из перечня, но и добавил в него новые позиции.

"В перечень также вернулись учебники, которые ранее неоднократно просили вернуть педагоги и родители, получив соответствующие положительные экспертизы. Среди них учебник по математике для младших классов Л.Г.Петерсон", - отметили в пресс-службе.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева неоднократно выступала с критикой существующей модели экспертизы школьных учебников и высказывалась за необходимость сокращения федерального перечня.