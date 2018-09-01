Пострадавшие в воронежском цирке артисты отделались ушибами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Четверо артиста цирка, пострадавшие во время выступления в Воронеже, получили ушибы, сообщили в субботу "Интерфаксу" в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1.

"Все они уже отпущены из больницы со справками на руках", - отметил собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что во время утреннего представления цирка Тамерлана Нугзарова в Воронеже произошло обрушение технической конструкции. Инцидент произошел во время конного номера. От сильного шума лошади начали скидывать наездников.

В пресс-службе главного управления МЧС по региону агентству сообщали, что в субботу спасателям поступило сообщение об инциденте в здании Воронежского цирка с тремя пострадавшими, не уточняя подробностей произошедшего.

Как сообщили "Интерфаксу" в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №1, в субботу в травматологическое отделение медучреждения были доставлены три артиста цирка, а позже - еще один их коллега.

1 и 2 сентября в здании Воронежского государственного цирка проходят заключительные представления программы "Легенда" цирка Т.Нугзарова - знаменитого наездника, лауреата Государственной премии РФ.