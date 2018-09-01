Уничтоженный в Дагестане боевик был главарем "кизилюртовской" банды

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Уничтоженный в Дагестане боевик является главарем "кизилюртовской" бандгруппы, которая на сегодняшний день является последней действующей на территории республики, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Личность боевика установлена. По предварительным данным, он причастен к нападению на полицейских в Хасавюртовском районе Дагестана, где двое полицейских получили ранения", - сказал собеседник агентства.

Также, по словам источника, участники этой банды причастны к убийству полицейских в Кизилюртовском районе Дагестана.

Как сообщалось, боевик уничтожен вечером 1 сентября в Хасавюртовском районе Дагестана.