Росавиация приостановила до рассвета поиски Ми-8 в Иркутской области

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В связи с наступлением темного времени суток приостановлены поиски вертолета Ми-8, пропавшего в воскресенье в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в Сибирском авиационном спасцентре Росавиации.

"Поиски приостановлены до рассвета. Утром планируется увеличить группировку сил, задействованных в поисково-спасательной операции", - сообщил представитель спасцентра.

Предполагается, что утром к поискам приступит 3-4 вертолета Ми-8 - в воскресенье был задействован один вертолет и самолет Ан-26. "Поиски будут вестись по предполагаемому маршруту вертолета, на территории от поселка Усть-Кут до западного побережья Байкала, которую поделят на квадраты", - отметил представитель Росавиации.

По его словам, наземные силы в поисках задействовать пока не планируется из-за сложного гористого рельефа.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с экипажем из трех человек на борту в воскресенье не вышел на связь, совершая полет по территории Казанчинско-Ленского района Иркутской области.

По предварительным данным, Ми-8 вылетел из Усть-Кута в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области), и должен был вернуться обратно, однако не вернулся, и не вышел на связь.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что вертолет совершал рейс по заказу "Новосибирскгеологии", и должен был приземлиться минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Целью полета также была аэрофотосъемка.