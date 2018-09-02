Полиция задержала мужчину, стрелявшего из ружья в жилом доме в Петербурге

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали петербуржца, открывшего стрельбу из ружья из квартиры жилого дома в Московском районе города, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области в воскресенье.

"В квартире жилого дома по улице Костюшко задержан мужчина 1973 года рождения, у которого изъято охотничье ружье. Его доставляют в полицию для выяснения причин и обстоятельства его поступка. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о том, что нетрезвый мужчина открыл стрельбу из ружья у дома по улице Костюшко, поступило около 16:00, добавили в полиции. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, стрельбу вечером в воскресенье открыл нетрезвый местный житель. Он оказывался выходить из квартиры.