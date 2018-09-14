Семь человек задержаны в центре Москвы после сообщения о стрельбе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Семь человек задержаны в офисном здании в центре Москвы после сообщений о выстрелах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"Вечером в пятницу от граждан поступило сообщение о подозрительных хлопках в районе офисного здания по адресу Марксистская улица, 5", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в ходе проверки полицейские зашли в здание, где были обнаружены семь человек, предположительно в состоянии алкогольного опьянения.

"Данные граждане доставлены в отделение полиции", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь осведомлённый источник "Интерфакса" рассказал, что у задержанных изъято оружие, приспособленное для стрельбы исключительно холостыми патронами, предположительно, сделанное на базе автомата Калашникова.