СКР отверг обвинения насчет подмены "черных ящиков" самолета Качиньского

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Заявления в некоторых СМИ бывших высокопоставленных чиновников Польши о подмене бортовых самописцев разбившегося под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского не соответствуют действительности, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"В некоторых зарубежных СМИ появились обвинения господина Мачеревича (бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич - ИФ) в том, что Россия могла каким-то образом "подменить черные ящики самолета Ту-154М сразу после случившейся в апреле 2010 года катастрофы". Такая информация воспринимается исключительно как ничем не подкрепленная инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

Она добавила, что разбившийся в 2010 году самолет Качиньского был дополнительно оборудован нештатным бортовым самописцем.

"Как в материалах уголовных дел, так и в окончательном отчете МАК (Межгосударственный авиационный комитет - ИФ) четко зафиксировано, что на месте катастрофы были обнаружены: бортовой защищенный звуковой регистратор, бортовой защищенный параметрический регистратор, бортовой эксплуатационный параметрический регистратор (дублирующий, так называемый регистратор быстрого доступа), а также бортовой эксплуатационный параметрический регистратор АТМ, который, подчеркиваем, польская сторона установила самостоятельно, в качестве дополнительного", - сказала Петренко.

Она отметила, что установка прибора "не была согласована ни с разработчиком самолета (ОАО "Туполев"), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО НПО "Прибор").

Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Качиньский летел на траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные НКВД СССР в 1940 году.