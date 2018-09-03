Песков назвал вмешательством в дела РФ предполагаемые попытки ФБР завербовать Дерипаску

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают попытки американских спецслужб вербовать российских граждан, оказывая на них давление, и подчеркивают, что это является свидетельством вмешательства во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию The New York Times о том, что ФБР и Минюст США предпринимали попытки склонить к сотрудничеству российского бизнесмена Олега Дерипаску.

Саму статью пресс-секретарь российского лидера комментировать не стал. "Я не буду никак комментировать сообщение газеты", - сказал он.

Вместе с тем Песков сказал, что "США в последние годы очень грубо работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан РФ, оказывать на них моральное и иное давление".

"Подобные сообщения заставляют задуматься о многом, но в то же время это то, что является очевидным фактом практики со стороны США", - добавил Песков.

"Учитывая, что такие бизнесмены как Олег Дерипаска являются очень крупными акционерами, руководителями огромных бизнес-структур, производственных процессов, где заняты десятки, а иногда и сотни тысяч людей, в том числе работающих в достаточно чувствительных сферах российской экономики, подобные случаи самым красноречивым образом свидетельствуют о попытках вмешательства во внутренние дела РФ", - указал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее газета The New York Times со ссылками на собственные источники из числа официальных представителей сообщила, что ФБР и Минюст США в 2014-2016 годах предпринимали попытки привлечь к сотрудничеству в качестве информатора российского бизнесмена Олега Дерипаску.

Издание отмечало, что американские спецслужбы интересовали данные об организованной преступности в России, а позднее - о российской помощи Дональду Трампу в ходе его предвыборной кампании, отмечается в сообщении.

Издание пишет, что спецслужбы пытались завербовать не только Дерипаску, но и других состоятельных россиян взамен на послабления визового режима и предоставление других привилегий.

Дерипаска, как отмечает газета, сообщил российским властям о попытках вербовки. В настоящее время Дерипаска и его компании находится под американскими санкциями.