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Культура

Фестиваль о городской культуре откроется в Москве показом фильма Серебренникова

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Фестиваль о городской культуре и жизни современного общества Center Festival откроется в среду показом документального фильма Кирилла Серебренникова "После лета".

"Center Festival откроется 5 сентября в Институте "Стрелка" премьерой документального фильма Кирилла Серебренникова "После лета". Фестиваль пройдет с 5 по 9 сентября в Москве и с 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге. В программе также будут дискуссии и специальные события", - рассказали в пресс-службе Центра документального кино (ЦДК - ИФ) журналистам.

Работа над картиной "После лета" велась параллельно со съемками художественной ленты.

Зрители увидят беседы с друзьями и близкими Майка Науменко, а также с его вдовой Натальей Науменко.

"Исполнитель роли "Скептика" Александр Кузнецов (в картине "Лето" - ИФ) в локациях "Лета" берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени.

"После лета" - не только эпиграф к ленте Серебренникова и любопытное свидетельство об эпохе, описанной в ней, но и рассуждение об энергии молодости, свободе и несвободе, а также о том, что было и чего не было", - отмечают в ЦДК.

В прокат "После лета" выйдет 6 сентября.

Помимо этого, в программе фестиваля - российские премьеры документальных картин текущего фестивального года, исследующих вопросы городского и общественного устройства: участник конкурсной программы кинофестивалей Sundance и CPH:DOX фильм Роберта Грина "Бисби 17", представляющий собой художественную реконструкцию трагических событий столетней давности; байопик о японской художнице Яёи Кусамы "Кусама. Бесконечные миры"; документальный триптих о киберхарассменте и кибербуллинге "Жители сети" и другие картины.

Программа 2018 года включает четыре блока: "Общество", "Культура", "Киноархив" и подборку короткометражных фильмов первого национального конкурса.

Помимо этого, в рамках фестиваля представят "Альманах незавершенных фильмов Александра Расторгуева", на котором будут представлены незаконченные фильмы режиссера.

Фестиваль пройдет с 5 по 9 сентября в Москве и с 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге.

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Теги: Россия, Москва

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