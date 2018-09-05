Стенографистки исчезнут из перечня профессий в РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования России подготовило приказ об изменении Перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение - из него исключат секретаря-стенографистку и стенографистку.

Документ размещен Минобрнауки на портале regulation.gov.ru и проходит процедуру общественного обсуждения.

В предложенном перечне впервые появились профессии инструкторов-проводников и профессия сиделки.

Согласно проекту приказа, в России появится девять наименований профессий инструкторов-проводников, по которым будут выдавать документы о профессиональном обучении: по альпинизму и горному, водному, велосипедному, конному туризму и спелеотуризму, по сноуборду и горным лыжам (отдельно по подготовленным и отдельно по неподготовленным склонам), а также по занятию туризмом на транспортных средствах.

Кроме того, Минобрнауки предлагает дополнить Перечень профессией сиделки.

Наконец, в ведомстве намерены изменить название профессии мастеров, которые занимаются маникюром и педикюром: если ранее они назывались "маникюрша" и "педикюрша", то теперь предлагается назвать их "специалистом по маникюру" и "специалистом по ногтевому сервису".

В пояснительной записке к проекту отмечается, что годом ранее Минтруд России утвердил профессиональный стандарт инструктора-проводника, и в конце июля этого года - стандарт для сиделки (помощника по уходу). Эти изменения потребовали поправок в перечень.