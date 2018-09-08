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Самолет США провел разведку вблизи района учений ВМФ РФ в Средиземноморье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в субботу провел многочасовой разведывательный полет вблизи района проведения учений кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в Восточном Средиземноморье, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, Poseidon с бортовым номером 168433 и позывным PS081, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, не менее трех часов курсировал у побережья Сирии, вблизи которого закрыт морской район на время учений.

Накануне в этом же районе вблизи сирийского побережья и расположенных там российской базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабазы Хмеймим в течение дня были зафиксированы полеты двух патрульных противолодочных самолетов ВМС США P-8A Poseidon.

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Как сообщалось, с 1 по 8 сентября впервые в современной истории России в Средиземном море проводятся межвидовые учения группировки сил ВМФ и Военно-космических сил. К учениям привлечены корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также самолеты Дальней авиации. Всего в маневрах принимают участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота.

В рамках учений осуществляются полеты стратегических ракетоносцев Ту-160, противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38, а также истребителей Су-33 и самолетов Су-30СМ Морской авиации.

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Теги: США, Poseidon, ВМФ РФ, Сирия, Средиземное море

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