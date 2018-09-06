Россияне назвали наиболее острыми проблемами рост цен, бедность и безработицу

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Почти три четверти (72%) россиян считают наиболее острой проблемой рост цен, а около половины (52%) тревожатся из-за бедности, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Рост безработицы беспокоит 48% респондентов. Треть опрошенных убеждены, что самая острая проблема - в коррупции и взяточничестве, а на кризисные явления в экономике указывают 30% россиян. Столько же (30%) респондентов считают, что в настоящее время обострилось резкое расслоение общества на богатых и бедных.

Четверть россиян считают, что самой чувствительной проблемой является ухудшение окружающей среды, а каждый пятый (21%) обеспокоен кризисом морали и нравственности.

Опрос был проведен 23-30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.