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Большинство россиян сочли сейчас невыгодным брать кредиты и делать крупные покупки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян считают, что в настоящее время невыгодно брать кредиты, а каждый третий настроен забрать деньги, хранящиеся на банковских счетах и вкладах, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

69% россиян убеждены, что в настоящее время брать кредиты - "плохая идея". Противоположной точки зрения придерживаются 15% респондентов, а 16% опрошенных затруднились определить свое отношение к этому вопросу.

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44% россиян полагают, что при наличии свободных денег лучший вариант - положить их в банк. Вместе с тем, 33% респондентов считают, что деньги лучше забрать из банка. Практически четверть опрошенных (23%) затруднилась определить свою позицию по этой теме. Почти две трети россиян (65%) убеждены, что на данный момент оптимальное поведение состоит в том, чтобы тратить деньги по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее, а каждый четвертый считает, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения побыстрее вложить во что-нибудь ценное.

При этом более половины россиян (54%) считают, что сейчас плохое время для крупных покупок, тогда как обратной точки зрения придерживаются 29% опрошенных.

Инициативный опрос был проведен 21 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Теги: ВЦИОМ

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